فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، از کشف انبار احتکار دارو در شهرستان پیشوا و ضبط حدود ۱۰ هزار قلم داروی پزشکی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان در تشریح این خبر اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق به کشف انبار احتکار و نگهداری دارو‌های پزشکی شدند.

وی افزود:در بازرسی از این انبار، حدود۱۰هزار قلم دارو‌های پزشکی به ارزش کارشناسی شده ۱۵۰میلیارد ریال کشف شدکه پس از تشکیل پرونده قضایی، اقلام مکشوفه برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.