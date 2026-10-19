ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با انتقاد از رویکرد کشور‌های غربی در قبال ناآرامی‌ها، خواستار معیار‌های یکسان و ثابت در برخورد با این رویداد‌ها شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با انتقاد از رویکرد کشور‌های غربی در قبال ناآرامی‌ها، خواستار معیار‌های یکسان و ثابت در برخورد با این رویداد‌ها شد و تاکید کرد: غرب در قبال اعتراض‌ها معیار‌های دوگانه دارد

او تاکید کرد : باید معیارهای یکسانی برای ارزیابی این حوادث و اعتراض ها وجود داشته باشد و کشورهای غربی نباید از موضوع حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل استفاده کنند .