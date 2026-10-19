ساخت و تولید دستگاه بازیافت آسفالت در تبریز

یک شرکت دانش بنیان در تبریز توانسته با بازیافت ضایعات آسفالت، ضمن صرفه جویی چند میلیاردی، آن را به طلای سیاه خیابانها و جاده ها تبدیل کند.