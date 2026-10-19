پخش زنده
امروز: -
یک شرکت دانش بنیان در تبریز توانسته با بازیافت ضایعات آسفالت، ضمن صرفه جویی چند میلیاردی، آن را به طلای سیاه خیابانها و جاده ها تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهندسان جوان این شرکت دانش بنیان نخاله های سیاه جاده ها را به آسفالت تبدیل می کنند. صفر تا صد خط تولید ماشین آلات این طرح از ایده تا طراحی و ساخت هیدرولیک حاصل نبوغ یک تیم تخصصی بومی است. در واقع مهندسان تبریزی کارخانه های بزرگ تولید آسفالت را در یک دستگاه خلاصه کرده اند که حتی در فصول سرد سال هم می تواند آسفالت ریزی معابر و خیابانها را انجام دهد.