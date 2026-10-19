در نشست علنی روز گذشته (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، برنامه و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مورد بررسی قرار گرفت.

رای اعتماد مجلس به مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع

رای اعتماد مجلس به مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست علنی روز گذشته (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، برنامه و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مردم پس از دفاع رئیس جمهور و استماع توضیحات وزیر پیشنهادی و همچنین نظرات موافقان و مخالفان، در نهایت با برنامه‌ها و صلاحیت اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع با ۲۳۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.