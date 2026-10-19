به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فیض قربانی گفت: سطح زیر کشت انار در استان یک‌هزار و ۳۱۵ هکتار است که شهرستان پاوه با حدود یک‌هزار هکتار، جوانرود با ۱۳۶ هکتار و گیلانغرب با ۵۰ هکتاربیشترین سهم را در تولید این محصول دارند.

ارقام کشت‌شده در باغات انار استان شامل ملس ساوه، شیرین ساوه، شاروانی، قم، گلوباریک، مزله و ارقام محلی است. قربانی با اشاره به مناسب بودن مناطق نیمه‌گرمسیری برای پرورش انار تصریح کرد: شرایط اقلیمی پاوه، جوانرود و گیلانغرب ظرفیت مناسبی برای این محصول فراهم کرده و انار پاوه از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

وی با تأکید بر توسعه باغات انار گفت: با توجه به نیاز آبی نسبتاً پایین، کیفیت مطلوب و ظرفیت تولید استان، توسعه باغات با ارقام باکیفیت و پربازده در دستور کار است.

همچنین برای مقابله با تغییرات اقلیمی، انتخاب و معرفی ارقام مقاوم مورد توجه قرار گرفته است. بخش عمده انار استان در بازارهای داخلی عرضه می‌شود و بخشی نیز به سایر استان‌ها و کشور عراق ارسال می‌شود.

توسعه صنایع فرآوری نیز ضروری دانسته شده است؛ انارهای درجه دو معمولاً به روش سنتی به رب انار تبدیل می‌شوند، درحالی‌که توسعه فرآوری می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و رونق تولید کمک کند.