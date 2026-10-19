به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حامد معروف گفت: ۳۷ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی در محور‌های شریانی و اصلی استان طی نیمه نخست امسال اجرا شد.

وی افزود: در این مدت، لکه‌گیری و ترمیم مقطعی راه‌ها نیز به مساحت ۷۱ هزار و ۱۵۹ مترمربع در طول ۳۱.۸۱ کیلومتر محور شریانی و اصلی به اجرا درآمد.

معروف با اشاره به اهمیت نگهداری پیشگیرانه راه‌ها اظهارکرد: عملیات درزگیری آسفالت با هدف جلوگیری از نفوذ آب و پیشگیری از تخریب زودهنگام رویه راه‌ها، در طول ۱۹.۱ کیلومتر و به میزان ۲۸ هزار و ۷۲۹ متر انجام گرفت.

وی با بیان اینکه برای اجرای این عملیات، ۷۲ هزار تن آسفالت مصرف شده است، ادامه داد: اجرای عملیات بهسازی، لکه‌گیری و درزگیری محور‌های مواصلاتی نقش مهمی در ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای و حفظ و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان دارد.