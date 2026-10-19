به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی ماموران انتظامی و با همکاری دستگاه قضایی، این تعداد ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف اهواز شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های حراست و بازرسی این شرکت، چهار دستگاه ماینر در منطقه لشکرآباد، پنج دستگاه در منطقه عین‌دو، ۱۱ دستگاه در کوی گلدشت و ۲۱ دستگاه در کوی سادات شناسایی شده‌اند که همگی با اخذ حکم قضایی توقیف و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر استخراج غیرمجاز رمز ارز به شبکه توزیع برق، خاطرنشان کرد: استفاده غیرقانونی از انرژی برق برای استخراج رمز ارز، علاوه بر تحمیل خسارت به تجهیزات شبکه و ترانسفورماتورها، موجبات نوسانات شدید ولتاژ، افت کیفیت توان و در نهایت خاموشی‌های ناخواسته و نارضایتی شهروندان عزیز را فراهم می‌کند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش داده و در صیانت از سرمایه‌های ملی و پایداری شبکه برق همکاری نمایند.

شرکت توزیع برق اهواز اعلام کرده است که شهروندان جهت ارسال گزارش ابتدا نام استان، شهرستان یا شهر و آدرس دقیق بلوار، خیابان، کوچه و پلاک و در صورت اطلاع نام شخص دارنده ماینر در گزارش ذکر شود.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از شناسایی و توقیف ۶۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) در نقاط مختلف کلانشهر اهواز خبر داده بود.