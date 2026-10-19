به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «عبدالرحمن محمد السید» نامزد حزب دموکرات برای مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان در اظهاراتی جنگ تجاوزکارانه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران را احمقانه خواند و تاکید کرد:

در واقع فقط یک نفر در کل دنیا وجود دارد که از ۴۰ سال پیش در پی کشاندن ما به این جنگ بود؛ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل است و سرانجام فرد احمقی را یافته که حاضر به انجام این کار شده است.