تیم کاراته بانوان خراسان جنوبی در مسابقات کشوری سبک شین‌رزم که به میزبانی استان گیلان و در شهر تالش برگزار شد، با درخشش ورزشکاران خود موفق به کسب عنوان نائب‌قهرمانی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسابقات کشوری سبک شین‌رزم جمعه ۲۴ مهر با حضور تیم‌های ۱۸ استان کشور به میزبانی گیلان برگزار شد که ۳۳ بانوی کاراته‌کای خراسان جنوبی، با نمایش توانمندی‌های فنی و رقابت‌های شایسته، موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ شدند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، هدیه صابری، فریماه میری، شیدا زینلی، ریحانه مؤمن‌زاده، شیدا شافعی، فرانک مرتضایی، پریناز ظفرخیاط، نگار خسروی، نگین جمالی، مهدیه علیپور، مریم مالکی، ملیکا اسدالهی، فائزه بشگزی و ساجده خسروی مدال‌آوران طلایی این تیم بودند.

همچنین ورزشکاران استان ۱۳ مدال نقره و ۱۸ مدال برنز این مسابقات را کسب کردند.

در این رقابت ها، ستایش خاوری ، آتنا خاوری، ملیکا اسدالهی و فائزه بشگزی به عنوان اعضای تیم ملی سبک شین رزم انتخاب شدند.