به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌روایت یک عمر مجاهدت سردار خراسان شمالی از خاک ریز‌های دفاع مقدس تا شهادت در سیستان و بلوچستان ، روایت ایستادگی و ایثارگری سرداری است که دوم اردیبهشت ۱۳۴۰ در روستای نوده خراسان شمالی چشم به جهان گشود.

سردار شهید رجبعلی محمدزاده فردی که با آغاز جنگ تحمیلی وارد سپاه پاسداران شد.

این فرمانده دلاور خراسانی در طول دفاع مقدس با حضور در عملیات‌های مهمی، چون خیبر، بدر، والفجر ۸ و کربلای ۴ حماسه‌های بزرگی آفرید، با جمله معروفش که کار باید برای رضای خدا باشد در همه جبهه‌ها درخشید از جمله شجاعت‌های بی‌نظیر او در تک مهران با پای برهنه و آرپی‌جی به دوش که در خاطره همرزمانش جاودانه مانده است.

پس از پایان جنگ، شهید محمدزاده با طی مدارک عالی نظامی، مسئولیت‌های خطیری همچون ریاست ستاد و فرماندهی تیپ جوادالائمه (ع) را بر عهده گرفت و نقش ارزنده‌ای در برقراری امنیت مرز‌های غربی و شرقی کشور ایفا کرد.

سرانجام این سرباز مخلص ولایت پس از سال‌ها مجاهدت، به همراه سردار شهید نورعلی شوشتری راهی سیستان و بلوچستان شد و در پی تغییرات ساختاری، فرماندهی سپاه سلمان را بر عهده گرفت تا اینکه در صبحگاه خونین ۲۶ مهر ۱۳۸۸ در شهرستان سرباز به آرزوی دیرینه‌اش یعنی شهادت رسید.