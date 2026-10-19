آقای عارف گفت: ایران برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برنامه اقدام دوساله‌ای با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شانگهای تدوین کرده است. همکاری در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی از اولویت‌های ماست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نشست خبری پیش از سفر به تاجیکستان گفت: در بسیاری از مسائل سیاسی و بین‌المللی با کشور‌های عضو اشتراک‌نظر داریم و تلاش می‌کنیم همکاری‌ها را از نقاط مشترک آغاز کنیم.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در دو اجلاس بریکسی که پیش‌رو داریم و همچنین در دیدار‌ها و گفت‌و‌گو با کشور‌های عضو، مواضع خود را در زمینه مقابله با یکجانبه‌گرایی تشریح خواهیم کرد. این راهبرد مورد قبول کشور‌های عضو نیز قرار دارد.

عارف تصریح کرد: با بخشی از کشور‌های حاضر در نشست‌های پیش روی بریکس در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز همکاری داریم و در بسیاری از دیدگاه‌ها و راهبرد‌های سیاسی و بین‌المللی، اشتراک‌نظر وجود دارد.

او اضافه کرد: در این اجلاس، دستاوردها و تصمیمات در قالب چند سند و یک بیانیه اعلام می‌شود و مسائل مالی و بودجه‌ای سازمان نیز به تصویب می‌رسد.

عارف: ایران برنامه دوساله‌ای برای گسترش همکاری با سازمان شانگهای تدوین کرده است.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، ایران برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برنامه اقدام دوساله‌ای با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شانگهای تدوین کرده است. همکاری در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی از اولویت‌های ماست.

همچنین، در حاشیه این اجلاس نیز دیدارهای دوجانبه‌ای با سران و نخست‌وزیران کشورهای عضو برگزار خواهد شد.