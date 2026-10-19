پاراآسیایی ناگویا؛ ملی پوش بوچیا با دو برد پیاپی سرگروه شد

ندا غائبی، ملی پوش بوچیا کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، مقابل حریفی از کشور میزبان، به برتری دست یافت.