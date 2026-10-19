پاراآسیایی ناگویا؛ ملی پوش بوچیا با دو برد پیاپی سرگروه شد
ندا غائبی، ملی پوش بوچیا کشورمان در بازیهای پاراآسیایی ناگویا، مقابل حریفی از کشور میزبان، به برتری دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ندا غائبی، ملی پوش کشورمان در کلاس Bc۱ مسابقات انفرادی بوچیا بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، به مصاف حریفی از کشور میزبان، رفت و توانست با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری دست یابد.
بر این اساس، ندا غائبی با پشت سر گذاشتن موفق دو دیدار از ۵ دیدار مرحله گروهی سرگروه است و چنانچه فردا یک بازی دیگر را نیز با پیروزی پشت سر بگذارد، صعود خود را به مرحله بعدی قطعی خواهد کرد.