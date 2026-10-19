به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید عبدالله سیادتی اظهار داشت: مأموران انتظامی در جریان پیگیری این پرونده، سه نوجوان را در حالی که خواب بودند پیدا کردند و پس از اطمینان از سلامت آنان، این نوجوانان صحیح و سالم به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست با حفظ ارتباط مؤثر با فرزندان، نظارت بر رفت‌وآمد‌های آنان و آموزش نکات ایمنی، از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.