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محمد مبین عظیمی کشتی گیری شایسته کردستانی در رقابتهای کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در آمریکا به مدال برنز این مسابقات دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در دیدارهای رده بندی و فینال در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی ملی پوش کردستانی تیم کشتی آزاد ایران در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر علیف از آذربایجان را شکست داد.
وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۵ پویونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید.
عظیمی در این مرحله مقابل گیداک از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۱ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.
این کشتیگیر کردستانی در این مرحله مقابل طاهر خانیف از روسیه با نتیجه ۱۴ بر ۹ شکست خورد و راهی مرحله رده بندی شد.
عظیمی در دیدار رده بندی سیمونیان از ارمنستان را با نتیجه مقتدرانه ۱۰ بر ۰ شکست داد و به مدال برنز رسید.
تیم کشتی آزاد کشورمان در پایان با ۹ مدال رنگارنگ جام قهرمانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان را کسب کرد.