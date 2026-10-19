به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در دیدار‌های رده بندی و فینال در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی ملی پوش کردستانی تیم کشتی آزاد ایران در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر علیف از آذربایجان را شکست داد.

وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۵ پویونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید.

عظیمی در این مرحله مقابل گیداک از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۱ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

این کشتی‌گیر کردستانی در این مرحله مقابل طاهر خانیف از روسیه با نتیجه ۱۴ بر ۹ شکست خورد و راهی مرحله رده بندی شد.

عظیمی در دیدار رده بندی سیمونیان از ارمنستان را با نتیجه مقتدرانه ۱۰ بر ۰ شکست داد و به مدال برنز رسید.

تیم کشتی آزاد کشورمان در پایان با ۹ مدال رنگارنگ جام قهرمانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان را کسب کرد.