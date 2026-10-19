بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز کیفیت هوای مسجدسلیمان در مرز هشدار و خطرناک و هوای ۱۲ شهر خوزستان هم در وضع قرمز آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ شاخص کیفی هوا در شهر مسجدسلیمان به عدد ۵۰۰ AQI رسید که نشان دهنده وضعیت خطرناک و هشدار برای همه گروه‌های سنی است.

بر اساس این گزارش این شاخص در شهر‌های شوش ۱۶۱، اهواز و هندیجان ۱۶۰، شوشتر ۱۵۹، گتوند ۱۵۶، اندیمشک، بهبهان، دزفول، شادگان و ملاثانی ۱۵۳ و در هویزه ۱۵۲ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس این گزارش همچنین شاخص کیفیت آلودگی هوا در شهر هفتکل ۱۰۲ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.