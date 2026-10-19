نماینده پارادوچرخه‌سواری کشورمان در مرحله مقدماتی ماده تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، از صعود به مرحله نهایی بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پارادوچرخه‌سواری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز، دوشنبه ۲۷ مهر در پیست دوچرخه‌سواری ایزو ژاپن پیگیری شد.

بهروز فرزاد، ملی‌پوش لرستانی ایران، در مرحله مقدماتی ماده تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر مردان در گروه ترکیبی کلاس‌های C۴ و C۵ به رقابت پرداخت.

فرزاد که در کلاس C۴ حضور دارد و سابقه سه دوره قهرمانی آسیا را در کارنامه خود ثبت کرده است، با ثبت زمان یک دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۸۵۷ هزارم ثانیه در جایگاه نهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کند.

در این رقابت، زهیری احمد ترمیزی، دوچرخه‌سوار مالزیایی کلاس C۵، با ثبت زمان یک دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۸۲ هزارم ثانیه، ضمن کسب عنوان نخست مرحله مقدماتی، رکورد بازی‌ها را نیز شکست و به فینال راه یافت.

همچنین جاتورونگ نیوانتی از تایلند با زمان یک دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۷۲ هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و سفیان سائوری از اندونزی با ثبت زمان یک دقیقه و ۸ ثانیه و ۳۷۳ هزارم ثانیه سوم شد.

در این رقابت بهروز فرزاد میانگین سرعت ۴۸.۰۸۹ ثانیه را برای خود ثبت کرد و با صعود به مرحله نهایی حدود ۱.۵ ثانیه فاصله داشت.