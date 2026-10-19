سازمان هواشناسی برای امروز در شمال، دامنه‌های زاگرس و جنوب کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی با عبور امواج تراز میانی جو از نوار شمالی، در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، آسمان ابری همراه با رگبار پراکنده، رعدوبرق و تندباد پیش‌بینی می‌شود.

در ساعات بعدازظهر، گستره بارش‌ها به دامنه‌های زاگرس شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و شمال فارس کشیده خواهد شد. همچنین در غرب یزد، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان نیز احتمال رگبار و صاعقه بالا است.

در این مناطق وزش باد شدید دور از انتظار نیست و در نقاط مستعد، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی وجود دارد.

در نوار ساحلی خزر افزون بر وزش باد، دمای هوا به طور نسبی کاهش می‌یابد.

بر اساس این پیش‌بینی، پهنه‌های آبی نیز متلاطم می‌شوند؛ به گونه‌ای که دریای خزر از بعدازظهر امروز تا ظهر چهارشنبه و تنگه هرمز تا روز سه‌شنبه مواج و توفانی خواهد بود.