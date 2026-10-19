مردم شهرستان پاکدشت در دویست و سی‌ودومین شب از حضور خود در خیابان‌ها، با راهپیمایی از میدان معلم شهید امام خامنه‌ای تا میدان آزادگان، شعار وحدت و همدلی سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان پاکدشت دیشب در قالب دویست و سی‌ودومین اجتماع مردمی، مسیر میدان معلم شهید امام خامنه‌ای تا میدان آزادگان در مرکز این شهرستان را راهپیمایی کردند و بار دیگر عزم خود را برای حفظ انسجام و همبستگی ملی به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعار‌های وحدت و همدلی، تداوم حضور مستمر در صحنه را نمادی از اراده جمعی برای پاسداری از ارزش‌های ملی و انقلابی دانستند و بر ضرورت یکپارچگی مردم در برابر توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان تأکید کردند.