پاراتکواندوکار وزن ۵۲ - کیلوگرم کشورمان در بازی های پاراآسیایی ناگویا با شکست مقابل حریف ازبکستانی از صعود به دیدار نیمه نهایی بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در روز نخست پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، در مسابقات پاراتکواندو کلاس k ۴۴، روزا ابراهیمی مقابل کاروماتای از ازبکستان دو بر یک شکست خورد و نتوانست به دیدار نیمه‌نهایی راه پیدا کند.

روزا ابراهیمی که دور نخست را با قرعه استراحت رو‌به‌رو شده بود، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ازبکستانی قرار گرفت. ابراهیمی راند اول را سه بر دو از حریف ازبکستانی برد. راند دوم، اما این حریف ازبکستانی بود که شش بر چهار برنده شد تا کار به راند سوم کشیده شود. ابراهیمی در راند سوم تا ۱۰ ثانیه پایانی پنج بر چهار برنده بود، اما در ثانیه‌های پایانی دو امتیاز از دست داد و شش بر پنج این راند را واگذار کرد تا در مجموع دو بر یک شکست بخورد.

در روز نخست مسابقات پاراتکواندو، کشورمان سه نماینده در کلاس k ۴۴ دارد. محمدطا‌ها حسن‌پور، روزا ابراهیمی در وزن ۵۲ - کیلوگرم و آیلار جامی در وزن ۴۷ - کیلوگرم سه نماینده پاراتکواندو در روز نخست هستند.