مردم شهرستان پردیس در دویست و سی‌ودومین اجتماع شبانه خود، با اشاره به افتخارات ملی در عرصه‌های علمی و ورزشی، بر عزم راسخ ایرانیان برای پیشرفت و اعتلای نام کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان برگزاری دویست و سی و دومین اجتماع مردمی در شهرستان پردیس، شرکت‌کنندگان با بازتاب موفقیت‌های جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی، این درخشش‌ها را نشان‌دهنده جایگاه بالای ایران در مسیر پیشرفت دانستند.

حاضران در این گردهمایی با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان و افتخارآفرینان کشور، تلاش‌های جهادی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم را از ارکان اصلی توسعه ملی خواندند. همچنین، استمرار حضور مردم در میادین، نمادی از همبستگی ملی و عزم جمعی برای برافراشتن پرچم عزت ایران در عرصه‌های جهانی توصیف شد.