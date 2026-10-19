نشست شورای معاونان وزارت نفت با محورهایی از جمله پیگیری مصوبه‌های سفر اخیر سرپرست وزارت نفت به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بررسی وضع بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی و توسعه میدان‌های نفت و گاز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شانا، شورای معاونان وزارت نفت عصر یکشنبه (۲۶ مهر) گزارش‌های مربوط به بازدید‌های میدانی سفر اخیر حمید بورد، سرپرست وزارت نفت به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و پیگیری مصوبه‌های این سفر را با هدف شتاب‌بخشی به روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی و احیای ظرفیت‌های از دست رفته تولید بررسی کرد.

در این نشست همچنین وضع تولید نفت خام، گاز طبیعی و انواع فرآورده نفتی از جمله بنزین و گازوئیل و روند توسعه میدان‌های نفت و گاز هم به بحث و بررسی گذاشته شد.

روند اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل و برنامه‌های تأمین سوخت زمستانی از دیگر محور‌های مورد بررسی در این نشست بودند.