مردم ولایی شهرستان شهریار در دویست و سی‌ودومین اجتماع شبانه خود، با تأکید بر تداوم راه شهدا، بر حفظ همبستگی ملی و وفاداری به رهبری انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان‌های شهریار دیشب شاهد حضور پرشور مردم در قالب ۲۳۲مین اجتماع مردمی بود. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب، بر لزوم ایستادگی و همبستگی در مسیر ارزش‌های انقلابی تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع شبانه، تداوم این حضور مستمر را نمادی از اراده ملت برای پیمودن راه شهدا دانستند. محور اصلی این گردهمایی، تقویت انسجام اجتماعی و ابراز وفاداری به نظام اسلامی در راستای مقابله با توطئه‌های دشمنان بود.