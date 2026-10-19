به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیه‌خانم ایران‌دخت رودکی، مادر گرانقدر سردار شهید حاج عبدالله رودکی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد. این مصیبت را به خاندان مکرم رودکی و همه بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌شک پرورش فرزندی، چون سردار شهید حاج عبدالله رودکی که عمر خویش را در مسیر دفاع از میهن، رشد و ارتقای توان نظامی ایران در دریا و آرمان‌های انقلاب اسلامی صرف کرد، نشان از ایمان، بزرگواری و روح بلند مادری دارد که چنین فرزند دریادلی را در دامان خود پرورش داد و تقدیم ایران اسلامی کرد. نام و یاد این مادر فداکار، در کنار نام پرافتخار فرزند شهیدش، در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت واسعه الهی و هم‌نشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.