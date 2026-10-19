پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس در پیامی درگذشت مرحومه حاجیهخانم ایراندخت رودکی، مادر گرانقدر سردار شهید حاج عبدالله رودکی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیهخانم ایراندخت رودکی، مادر گرانقدر سردار شهید حاج عبدالله رودکی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد. این مصیبت را به خاندان مکرم رودکی و همه بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض میکنم.
بیشک پرورش فرزندی، چون سردار شهید حاج عبدالله رودکی که عمر خویش را در مسیر دفاع از میهن، رشد و ارتقای توان نظامی ایران در دریا و آرمانهای انقلاب اسلامی صرف کرد، نشان از ایمان، بزرگواری و روح بلند مادری دارد که چنین فرزند دریادلی را در دامان خود پرورش داد و تقدیم ایران اسلامی کرد. نام و یاد این مادر فداکار، در کنار نام پرافتخار فرزند شهیدش، در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.