مردم ولایت‌مدار شهرستان بهارستان در شهرهای صالحیه، نسیم‌شهر و گلستان، با برگزاری دویست‌وسی‌ودومین اجتماع شبانه خود، بار دیگر بر محور توانمندی‌های ملی و ضرورت تداوم خدمت‌رسانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماعات در شهر‌های صالحیه، نسیم‌شهر و گلستان با تأکید بر توانمندی ایرانیان در عرصه‌های مختلف، از فعالیت دانشمندان و هنرمندان تا تلاش‌های جهادی مسئولان، اظهار کردند که ملت ایران همواره در صحنه‌های مختلف نقش‌آفرین بوده است.

حاضران همچنین با اشاره به حضور بیش از هفت‌ماهه مردم در خیابان‌ها، بر تداوم حضور و نقش‌آفرینی آنان برای برافراشته ماندن پرچم ایران تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در پایان از مسئولان خواستند با حمایت از مردم و تقویت خدمت‌رسانی، انسجام و وحدت ملی را بیش از پیش پاس بدارند.