مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در دویست و سی‌ودومین اجتماع شبانه خود در میدان امام خمینی (ره)، با حضور گسترده و شعارگونه، بر حفظ اتحاد، ایستادگی و حمایت هم‌افزا از یکدیگر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی (ره) در شهرستان قرچک، دیشب شاهد تجدید پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب در قالب ۲۳۲مین اجتماع مردمی بود. حاضران در این گردهمایی با شعار‌هایی در راستای وحدت ملی، بر لزوم ایستادگی در برابر تهدیدات و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

در این تجمع مردمی، ضمن تأکید بر هم‌سویی با رهبری، پیام پیروزی و میدانداری ملت ایران در عرصه‌های مختلف بازتاب یافت. شرکت‌کنندگان با اشاره به دستاورد‌های ملی، تأکید کردند که از ورزشکاران و دانشمندان گرفته تا مسئولان جهادی، همگی در مسیر اعتلای نام و پرچم ایران گام برمی‌دارند و این اتحاد ملی، گواه تداوم مسیر پیشرفت و عزت کشور است.