

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و در مسابقات پاراتکواندو کلاس k ۴۴، آیلار جامی در یک رقابت حساس و نفسگیر دو بر صفر مقابل مدینا موسینا از ازبکستان به برتری رسید و به دیدار نیمه‌نهایی راه پیدا کرد.

آیلار جامی که دور نخست را با قرعه استراحت رو‌به‌رو شده بود، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ازبکستانی قرار گرفت. جامی راند اول را بدون هیچ دردسری حریفش را شش بر دو شکست داد.

راند دوم را هم جامی با قدرت روی شیاپ‌چانگ حاضر شد و این حریف ازبکستانی را ۱۰ بر ۲ شکست داد تا در مجموع دو بر صفر برنده شود.

در روز نخست مسابقات پاراتکواندو کشورمان سه نماینده در کلاس k ۴۴ دارد. محمد طا‌ها حسن‌پور، رزا ابراهیمی در وزن ۵۲ - کیلوگرم و آیلار جامی در وزن ۴۷ - کیلوگرم سه نماینده پاراتکواندو در روز نخست هستند.