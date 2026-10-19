مردم شهرستان پیشوا در دویست و سی‌ودومین اجتماع شبانه خود در میدان شهید چمران، با حضور گسترده، بر ایستادگی در برابر توطئه‌ها و حفظ انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهید چمران در شهرستان پیشوا، دیشب بار دیگر شاهد تداوم حضور پرشور و همدلانه شهروندان در قالب اجتماع شبانه بود. این گردهمایی که برای دویست و سی‌ودومینین بار برگزار شد، با هدف نمایش همبستگی ملی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی صورت گرفت.

مشارکت مستمر مردم پیشوا در این اجتماعات، نشان‌دهنده عزم راسخ آنان برای ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان و حفظ ارزش‌های ملی است. حاضران در این اجتماع، با تجلی همدلی اجتماعی، پیام وحدت و ایستادگی خود را در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلابی کشور مخابره کردند.