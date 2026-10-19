تیم ملی گلبال مردان ایران در دومین دیدار خود در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل قطر، نخستین برد خود را در این رقابت‌ها به دست آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی گلبال مردان ایران دوشنبه ۲۷ مهرماه در دومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا، در سالن ورزشی تویوهـاشی به مصاف قطر رفت و با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد.

ملی‌پوشان ایران که در نخستین دیدار خود برابر کره جنوبی با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورده بودند، در مسابقه دوم از همان ابتدا بر جریان بازی مسلط شدند و با به ثمر رساندن چهار گل در نیمه نخست، با برتری ۴ بر صفر کار را یکسره کردند.

در نیمه دوم نیز برتری ایران ادامه یافت و شاگردان سیدمحمد بیدگلی با زدن شش گل دیگر، در نهایت پیروزی پرگل ۱۰ بر صفر را به نام خود ثبت کردند.

در این دیدار، حسن جعفری و محمد سرنجی استرکی هر کدام با سه گل بهترین گلزنان ایران بودند. خلیل شهریارنسب نیز دو بار دروازه قطر را باز کرد و محمد پرنیا و محمد منصوری حسن‌آباد هر کدام یک گل به ثمر رساندند تا ۱۰ گل ایران میان پنج بازیکن تقسیم شود.

قطر که در نخستین دیدار خود با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب ژاپن شده بود، با این شکست دومین باخت متوالی خود را در رقابت‌های گروهی تجربه کرد.

در دیگر دیدار این مسابقات، تیم‌های تایلند و ژاپن به تساوی ۸ بر ۸ رسیدند. تایلند در نخستین مسابقه خود نیز با نتیجه ۹ بر ۴ برابر چین شکست خورده بود.

تیم ملی گلبال ایران در سومین دیدار خود، فردا سه‌شنبه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۳ به وقت تهران به مصاف تایلند خواهد رفت؛ دیداری که برای ادامه مسیر ملی‌پوشان کشورمان در مرحله گروهی اهمیت زیادی دارد.

تیم ملی گلبال مردان ایران با ترکیب محمد پرنیا، حسن جعفری، محمد منصوری حسن‌آباد، مهدی عباسی، محمد سرنجی استرکی و خلیل شهریارنسب در این رقابت‌ها حضور دارد و سیدمحمد بیدگلی به‌عنوان سرمربی و مهدی نباتی به‌عنوان مربی هدایت این تیم را بر عهده دارند.

رقابت‌های گلبال مردان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با حضور شش تیم ایران، ژاپن، قطر، چین، تایلند و کره جنوبی برگزار می‌شود.