پاراآسیایی ناگویا، صعود شناگران کشورمان به فینال ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان

پاراآسیایی ناگویا، صعود شناگران کشورمان به فینال ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در رشته ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان کلاس SM۹ به مصاف حریفانشان رفتند و جواز حضور در فینال را کسب کردند.

علی مطلبی اولین نماینده کشورمان به رقابت با ۵ شناگر دیگر از کشور‌های ازبکستان، ژاپن، هند، عراق و فیلیپین پرداخت و در پایان با زمان ۲:۳۴:۰۱ و قرار گرفتن در رده چهارم گروه خود راهی فینال شد.

در گروه دوم ابوالفضل ملک اولادی و ابوالفضل ظریف‌پور به رقابت با ۴ شناگر دیگر از کشور‌های ژاپن، چین، کره جنوبی و عراق پرداختند که ظریف با زمان ۲:۳۱:۲۱ و ملکی با زمان ۲:۳۸:۸۷ با قرار گرفتن در رده‌های دوم و چهارم گروه خود جواز حضور در فینال را کسب کردند.

فینال مسابقات این رشته عصر امروز به وقت محلی برگزار خواهد شد.

همچنین در ادامه مسابقات پاراشنای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا عصر امروز علی رشیدآبادی در فینال ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان کلاس SM۶ به رقابت با حریفانش خواهد پرداخت.

کریمی جهان آبادی نیز در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۲ به آب می‌زند.

شاهین ایزدیار و سینا ضیغمی نژاد نیز عصر امروز در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به رقابت با حریفان خواهند پرداخت.