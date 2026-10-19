\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u0644\u0641\u0627\u0638\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0636\u062f\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\n\u00a0\n" \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u06cc\u062f \u00ab\u06a9\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u00bb\u060c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0642\u062f\u0631\u062a\u0645\u0646\u062f\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0642\u0628\u0644 \u0634\u062f. \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u062e\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0645\u062a\u062d\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u061f \u0628\u0641\u0631\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f\u061b \u0645\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0627\u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645!\n\u00a0\n\u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u060c \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0648\u06cc \u062c\u0646\u06af\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0633\u0648\u0642 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b \u0628\u06cc\u200c\u0627\u0639\u062a\u0646\u0627 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u060c \u0686\u0647 \u0631\u0633\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627. "\n\u00a0\n