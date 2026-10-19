غلامرضا رحیمی در دور مقدماتی پارا ریکرو مردان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا چهارم شد و به یک‌هشتم نهایی حذفی راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور مقدماتی رقابت‌های پارا ریکرو مردان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (دوشنبه، ۲۷ مهر) برگزار شد و غلامرضا رحیمی به مصاف حریفانش رفت.

نماینده ایران در این رقابت‌ها که در میدان چندمنظوره پارک مرکزی اوکازاکی برگزار شد، با کسب ۶۳۵ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.

رحیمی در دور مقدماتی ۷۲ تیر رها کرد و با قرار گرفتن در رتبه چهارم، به مرحله یک‌هشتم نهایی حذفی رسید. این مرحله فردا (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) برگزار خواهد شد.