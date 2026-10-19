پارا تکواندو کار وزن منهای ۵۸ کیلوکرم ایران با برتری مقابل حریف مغولستانی خود به نیمه‌نهایی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا رسید.

پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، حسن‌پور به نیمه‌نهایی پاراتکواندو رسید

پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، حسن‌پور به نیمه‌نهایی پاراتکواندو رسید



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و در مسابقات پاراتکواندو کلاس k ۴۴، محمد طا‌ها حسن‌پور با برتری مقابل تیمیر بیک از مغولستان به دیدار نیمه‌نهایی راه پیدا کرد.

محمد طا‌ها حسن‌پور که دور نخست را با قرعه استراحت رو‌به‌رو شده بود، در مرحله یک چهارم نهایی با غلبه بر حریف مغولستانی خود به دیدار نیمه‌نهایی راه پیدا کرد.

حسن‌پور در یک رقابت کاملا برتر توانست حریف خود را دو بر صفر شکست بدهد و با همین برد به دیدار نیمه‌نهایی راه پیدا کند.

در روز نخست مسابقات پاراتکواندو کشورمان سه نماینده در کلاس k ۴۴ دارد. محمد طا‌ها حسن‌پور، رزا ابراهیمی در وزن ۵۲ - کیلوگرم و آیلار جامی در وزن ۴۷ - کیلوگرم سه نماینده پاراتکواندو در روز نخست هستند.