پارا تکواندو کار وزن منهای ۵۸ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه‌نهایی بازی‌های پاراآسیایی با شکست مقابل حریفش از چین تایپه به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و در مسابقات پاراتکواندو کلاس k ۴۴، محمد طا‌ها حسن‌پور در وزن منهای ۵۸ با شکست مقابل ژیانگ ژیائو از چین تایپه به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.

محمد طا‌ها حسن‌پور که دور نخست را با قرعه استراحت رو‌به‌رو شده بود، و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ازبکستانی به برتری رسیده بود. برای راه‌یابی به دیدار فینال مقابل ژیانگ ژیائو قرار گرفت.

حسن‌پور در راند اول این مسابقه ایر بازی متفکرانه حریف چین تایپه‌ای شد و ضربات پیاپی این تکواندوکار قدرتمند باعث شد تا حسن‌پور این راند را ۱۸ بر ۲ واگذار کند.

در راند دوم حسن‌پور سعی راه را بر حملات این حریف ببندد، اما با این‌حال باز هم این تکواندوکار چین تایپه بود که توانست شش بر چهار برنده شود و به دیدار فینال راه پیدا کند.