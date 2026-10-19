ملی‌پوشان کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران با کسب ۹ نشان در ۱۰ وزن، شامل ۴ طلا، ۱ نقره و ۴ برنز و کسب ۱۸۰ امتیاز، مقتدرانه عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی در آمریکا را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، برای ملی‌پوشان ایران، اهورا خاطری در وزن ۶۵ کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به نشان طلا، ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم به نشان نقره، ابراهیم خواری در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی کرمپور در وزن ۷۴ کیلوگرم، رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم و محمدمبین عظیمی در وزن ۹۷ کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند.

رده‌بندی رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان به این شرح است: ۱- ایران ۱۸۰ امتیاز ۲- روسیه ۱۷۱ امتیاز ۳- آمریکا ۱۰۴ امتیاز ۴- ترکیه ۹۹ امتیاز ۵- ژاپن ۷۵ امتیاز ۶- گرجستان ۶۸ امتیاز ۷- هند ۵۷ امتیاز ۸- قزاقستان ۵۵ امتیاز ۹- ارمنستان ۴۹ امتیاز ۱۰- جمهوری آذربایجان ۴۲ امتیاز.