در مجموع هشت روز برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، ۲۲ هزار و ۲۸۶ نسخه کتاب با ارزش فروش پشت جلد ۷ میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از فروش ۲۲ هزار و ۲۸۶ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۷.۲۶ میلیارد تومان در یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان خبر داد.

جعفر محمدی، با اشاره به گزارش رسمی فروش و یارانه مصرفی یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان اظهار کرد: این نمایشگاه طی هشت روز، از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، برگزار شد و مجموع فروش پشت جلد کتاب‌ها به ۷۲ میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۲۰۰ ریال رسید.

وی افزود: از مجموع فروش ثبت‌شده، ۷ میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال به‌عنوان تخفیف نمایشگاهی و بیش از ۱۳ میلیارد و ۱۷ میلیون ریال به‌عنوان یارانه مصرفی ۲۰ درصدی لحاظ شد و فروش خالص نمایشگاه به ۶۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به روند فروش روزانه کتاب‌ها گفت: فروش نمایشگاه از روز نخست با ۹۳۵ نسخه آغاز شد و در ادامه افزایش یافت؛ به‌طوری‌که روز هفتم، ۲۴ مهرماه، با فروش ۴ هزار و ۴۴۹ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۱.۵۶ میلیارد تومان، پرفروش‌ترین روز این دوره بود.