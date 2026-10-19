روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند نفتکش متخلف با اصابت به یک مین دریایی در محدوده جنوب تنگه هرمز، دچار انفجار و آتش‌سوزی در موتورخانه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه، اضافه کرد: این کشتی که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت، همه سامانه‌های موقعیت‌یاب و ناوبری خود را از مبدأ حرکت، خاموش کرد و بدون توجه به قانون‌های تنگه هرمز، در تلاش برای عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه، دچار این سانحه شد.

️نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: در صورتی که کشتی‌های تردد کننده در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس، سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، با آن‌ها با شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.