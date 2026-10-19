سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: هرگونه تعرض به زیرساخت‌های انرژی ایران، سرزمین‌های اشغالی را برای همیشه به زمین سوخته، تبدیل و غاصبان آن را آواره صحرای سینا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین محبی در پیامی که در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: هرگونه تعرض به زیرساخت‌های انرژی ایران، اگرچه بلافاصله به‌ دست جوانان دانشمند ما ترمیم خواهد شد، اما سرزمین‌های اشغالی را برای همیشه به زمین سوخته، تبدیل و غاصبان آن را آواره صحرای سینا خواهد کرد. ️دنیا خواهد دید چه خواهد شد.