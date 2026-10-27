تمامی پرونده‌های قتل به‌جز یک مورد کشف شده و مظنون این پرونده نیز دستگیر شده است و تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس آگاهی استان زنجان از کاهش ۱۳ درصدی پرونده‌های قتل در این استان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته خبر داد.

سرهنگ محسن غنیمتی افزود: بر اساس آمارهای بررسی شده در حوزه جنایی، شاهد کاهش آمار وقوع قتل‌ها در استان زنجان طی سال جاری هستیم که این موضوع نشان‌دهنده بهبود روند کنترل جرم در سطح استان است.

وی اظهار داشت: همه قتل‌های روی داده در استان به جز یک مورد کشف، مسببان آنها شناسایی و موارد رسیدگی شده است و در خصوص یک پرونده نیز مظنون به قتل دستگیر شده و در حال بررسی و تکمیل پرونده هستیم.

غنیمتی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر آمار جرم، هشدار داد: مدیریت هیجانات و کنترل خشم از عوامل کلیدی در پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز است.

وی تصریح کرد: بالا بودن میزان نزاع و درگیری‌های فردی و خانوادگی از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند منجر به بروز جرایم سنگین از جمله قتل شود.

رئیس پلیس آگاهی زنجان با تاکید بر ضرورت خودکنترلی و برخورد قانونی با مسببان درگیری‌ها، خواستار توجه بیشتر نهادهای اجتماعی و خانواده‌ها به مدیریت خشم و کنترل تنش‌ها در روابط اجتماعی شد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.