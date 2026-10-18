مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: در پی بارندگی و وزش باد از عصر امروز در بخش‌هایی از هرمزگان، مناطقی از استان با قطعی برق مواجه شده که عوامل مربوطه برای رفع مشکل و اتصال برق در حال تلاش هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با توجه به وقوع بارندگی، تندباد و تگرگ در برخی مناطق استان و پیش بینی ادامه ناپایداری‌های جوی در دو روز آینده، احتمال وقوع بارش، تگرگ و تندباد در ساعت های بعدازظهر، عصر و شب وجود دارد.

مهرداد حسن‌زاده با اشاره به وقوع تگرگ در بخش احمدی، بخش مرکزی بندرعباس و منطقه کشار شهرستان خمیر افزود: خسارت‌های احتمالی ناشی از این شرایط جوی در حال بررسی و برآورد است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با هشدار نسبت به ادامه ناپایداری‌های جوی افزود: دو روز آینده، در ساعت های بعدازظهر، عصر و شب، احتمال بارش باران، تگرگ و وزش تندباد در برخی نقاط استان وجود دارد.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، خواستار پرهیز از رفت و آمد و توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها، خودداری از صعود به ارتفاعات در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی و توجه به هشدار‌های هواشناسی شد.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان در زمان وزش تندباد از حضور در مجاورت سازه‌های ناپایدار، درختان و تابلو‌های تبلیغاتی خودداری کنند.

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