تجدید بیعت دانشآموزان مدرسه شاهد شهید حاج قاسم سلیمانی اهواز با رهبر انقلاب اسلامی
دانشآموزان مدرسه شاهد شهید حاج قاسم سلیمانی اهواز با رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، دانشآموزان مدرسه شاهد شهید حاج قاسم سلیمانی اهواز، در دویستوسیودومین شب از تجمعات شبانه مردم، با حضور در یادمان شهدای غواص ۸ سال دفاع مقدس، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با رهبر انقلاب و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
این دانشآموزان با حضور در جمع مردم غیور و وفادار ایران اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، ضمن اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، بر پایبندی به ارزشهای نظام و اطاعت از فرامین رهبر انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای، تأکید کردند و عهد بستند که در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب و ادامه راه شهدا ثابتقدم بمانند.