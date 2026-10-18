به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دانش‌آموزان مدرسه شاهد شهید حاج قاسم سلیمانی اهواز، در دویست‌وسی‌ودومین شب از تجمعات شبانه مردم، با حضور در یادمان شهدای غواص ۸ سال دفاع مقدس، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با رهبر انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این دانش‌آموزان با حضور در جمع مردم غیور و وفادار ایران اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، ضمن اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر پایبندی به ارزش‌های نظام و اطاعت از فرامین رهبر انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تأکید کردند و عهد بستند که در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و ادامه راه شهدا ثابت‌قدم بمانند.