شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطعی آب در برخی مناطق شهر بندرعباس به دلیل تعمیرات در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان آمده است؛ به اطلاع مشترکان محترم شهر بندرعباس می‌رساند، به دلیل عملیات اصلاح خط انتقال ۳۵۵ میلی‌متر پلی‌اتیلن واقع در محدوده محله دو هزار و کوی ملت شهر بندرعباس؛ آب شرب تمامی کوچه‌های بلوار کارگر، بلوار جانباز و ضلع غربی بلوار ملت از ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

شرکت آب و فاضلاب با عذرخواهی از مشترکان و قدردانی از صبوری و همراهی مردم شریف مناطق یادشده، تقاضا کرده نسبت به ذخیره آب مورد نیاز در مخازن منازل و مدیریت مصرف آب در مدت زمان اعلام‌شده اقدام شود.

همچنین مشترکین محترم می‌توانند در تماس با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به شماره ۱۲۲، در ۲۴ ساعت شبانه‌روز، با اعلام شکستگی و قطعی آب، از زمان وصل مجدد آب نیز مطلع شوند.

بیشتر بخوانید؛ برگزاری جشنواره نخستین واژه؛ آب در بندرعباس