معاون ورزش و تفریحات سالم کیش با اشاره به فعالیت ۵۲ هیئت ورزشی، گفت: حضور هفت ورزشکار در رقابت‌های ناگویا ژاپن برای نخستین بار از منطقه آزاد کیش، مایه افتخار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، با اشاره به دعوت ۳۱ ورزشکار از کیش به تیم‌های ملی، بر ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های ورزشی با همراهی هیئت‌های ورزشی و حمایت سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد.

فرزاد رادبوی با بیان اینکه ۵۲ هیئت ورزشی در کیش فعالیت دارند، گفت: تلاش می‌کنیم هیئت‌های غیرفعال را نیز فعال کنیم و زمینه گسترش رویداد‌های ورزشی را فراهم کنیم.

او خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی و برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در رده‌های سنی و بخش‌های مختلف، با هدف ارتقای سطح ورزش و افزایش حضور ورزشکاران کیش در رقابت‌های ملی ادامه دارد.