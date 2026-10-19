شهرستان طارم در استان زنجان با برخورداری از اکوسیستمی بی‌نظیر، میزبانی از ۳۰ درصد مهره‌داران ایران و زیستگاه بیش از ۵۰ گونه جانوری کمیاب، به یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های حیات‌وحش کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طارم، نگین سبز استان زنجان، با زیستگاه‌های گسترده و منابع آبی خود پناهگاهی برای گونه‌های متنوع جانوری است؛ بارندگی‌های امسال نیز به پویایی بیشتر حیات‌وحش این شهرستان کمک کرده است.

بیش از ۵۰ گونه جانوری کمیاب در شهرستان طارم زیست می‌کنند؛ منطقه‌ای که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد مهره‌داران ایران در آن حضور دارند یا شرایط زیستی مناسبی برای زندگی‌شان فراهم است.

برای حفاظت از این زیستگاه‌ها، نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی طارم در محدوده منطقه حفاظت‌شده قرار دارد و حدود ۱۲۰ هزار هکتار نیز به‌عنوان منطقه آزاد شناخته می‌شود. مجموع عرصه‌های طبیعی شهرستان حدود ۲۱۸ هزار هکتار برآورد شده است. همچنین منطقه شکارممنوع خرمنه‌سر با وسعت ۷۸ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌هایی مانند کل، بز و پلنگ ایرانی است.

مسئولان محیط‌زیست منطقه می‌گویند بارندگی‌های امسال و وجود منابع آبی متعدد، دسترسی جانوران به آب را آسان‌تر کرده و زمینه پویایی بیشتر حیات‌وحش را فراهم آورده است. رودخانه قزل‌اوزن نیز با حدود ۸۰ کیلومتر مسیر در شهرستان، در کنار آبگیرها و سدهای طبیعی و خاکی، برای پرندگان مهاجر و آبزیان اهمیت دارد.

بیش از ۳۰ گونه پرنده مهاجر و بومی در طارم مشاهده می‌شود؛ از جمله غازها، اردک‌ها، بوتیمار، باکلان، حواصیل، سلیم و چنگر. عقاب طلایی، شاهین، قرقی و گونه‌های مختلف سارگپه نیز از پرندگان شکاری این منطقه‌اند.

پلنگ ایرانی از شاخص‌ترین گونه‌های منطقه خرمنه‌سر است. بر اساس گزارش ارائه‌شده در این ویدیو، طی حدود ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، حضور پلنگ در منطقه ۲۰ تا ۲۵ بار ثبت شده است؛ آماری که بر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی طارم تأکید دارد.

حفاظت از این گستره طبیعی با دشواری‌هایی از جمله وسعت مناطق و صعب‌العبور بودن مسیرها همراه است. با این حال، چهار محیط‌بان در این مناطق به‌صورت شبانه‌روزی از گونه‌های نادر و زیستگاه‌های ارزشمند شهرستان حراست می‌کنند.

ترکیب اقلیم مساعد، کوهستان و منابع آب، طارم را به یکی از کانون‌های مهم تنوع زیستی استان زنجان تبدیل کرده است؛ میراثی طبیعی که حفاظت از آن برای تداوم حیات گونه‌های جانوری و پایداری محیط‌زیست منطقه اهمیت دارد.