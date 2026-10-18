به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده مردم خرم‌آبادو چگنی در مجلس شورای اسلامی در بازدید از روستای پاپی‌خالدار این شهرستان مشکلات و زیرساخت‌های عمرانی و آموزشی این روستا بررسی و پیگیری قرار گرفت

در این بازدید میدانی که با هدف بررسی تنگنا‌ها و مطالبات به حق اهالی این منطقه انجام شد، وضعیت زیرساخت‌های روستایی از جمله طرح‌های آسفالت و بهسازی معابر عمومی و همچنین وضعیت فضا‌های آموزشی و مدرسه روستا مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

همچنین در این بازدید پیگیری و شتاب‌بخشی به روند آسفالت معابر روستا به منظور تسهیل تردد ساکنان و همچنین بررسی وضعیت عمرانی و آموزشی مدرسه روستا برای تأمين استاندارد‌های آموزشی دانش‌آموزان، پیگیری خواهد شد.