سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن پس از شکست برابر چادرملو اردکان، از دست دادن موقعیت‌های گل‌زنی و ضربه پنالتی را از عوامل این نتیجه دانست.

فرصت‌سوزی و مصدومیت‌ها به ضرر ما تمام شد

فرصت‌سوزی و مصدومیت‌ها به ضرر ما تمام شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرمربی ذوب‌آهن در نشست خبری پس از این دیدار، با تبریک به تیم حریف گفت: بازیکنانش بازی را بهتر آغاز کردند و در نیمه نخست دو تا سه موقعیت بسیار خوب داشتند، اما نتوانستند از فرصت‌ها استفاده کنند و ضربه پنالتی را نیز از دست دادند.

وی با اشاره به مصدومیت بازیکنان و افت بدنی تیم در نیمه دوم افزود: سه مورد از پنج تعویض ذوب‌آهن اجباری بود و به دلیل مصدومیت انجام شد؛ همچنین اتفاقات مسابقه، از جمله صحنه‌های منتهی به گل‌های حریف، به ضرر تیمش رقم خورد.

سرمربی ذوب‌آهن با تأکید بر اینکه برای این شکست بهانه‌ای ندارند، خاطرنشان کرد: باید برای رفع ایرادات تیم تلاش کنیم و هرچه سریع‌تر به شرایط مطلوب بازگردیم.