به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی، با اشاره به اجرای پروژه تصفیه‌خانه جدید آب شور، از این طرح به‌عنوان یکی از مهم‌ ترین پروژه‌ های تأمین آب شرب شهرستان یاد کرد و افزود: این پروژه از مصوبات سفر رئیس‌جمهور است و با ظرفیت اعلام‌شده ۸۰۰ لیتر بر ثانیه، امکان تأمین آب مورد نیاز جمعیتی حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر را فراهم می‌کند. همچنین موافقت‌ های اولیه برای تأمین حقابه مورد نیاز این طرح اخذ شده است.

وی در ادامه، توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی را از دیگر اولویت‌ ها برشمرد و گفت: هم‌اکنون ۱۸ کارگاه فعال آموزشی در شهرستان وجود دارد و تعدادی از مدارس نیز به مرحله تکمیل و آمادگی برای بهره‌برداری رسیده‌اند. به گفته وی، برنامه‌ریزی‌ ها به‌گونه‌ای است که سرانه فضای آموزشی شهرستان تا سال آینده به استاندارد های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه برسد.

طاهرخانی همچنین از تکمیل نخستین مدرسه هوشمند ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه خبر داد و ابراز امیدواری کرد مدارس جدید شهرستان با بهره‌گیری از استاندارد های روز و امکانات هوشمند به بهره‌برداری برسند.

فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت نیز گفت: راه‌اندازی یک مرکز درمانی در فاز ۱۱ پردیس در قالب کلینیک در دست پیگیری است تا در کنار مرکز جامع سلامت این فاز، خدمات درمانی بیشتری به شهروندان ارائه شود. همچنین مقدمات اجرای سه مرکز درمانی دیگر در فازهای مختلف شهر فراهم شده و مراحل انتخاب پیمانکار در حال انجام است.

طاهرخانی، تکمیل تقاطع غیر همسطح در فاز ۹ را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و افزود: این پروژه که از مطالبات چندساله شهروندان بود، با تداوم فعالیت‌ها حتی در ایام تعطیلات نوروز و شرایط دشوار، به مرحله تکمیل رسیده و عملیات روشنایی، ایمن‌سازی و اجرای فضای سبز آن انجام شده است.

وی در پایان از اجرای طرح توسعه روشنایی معابر شهرستان نیز خبر داد و گفت: تاکنون بیش از سه هزار مورد تعویض یا ایجاد روشنایی جدید در معابر اصلی و فرعی انجام شده است. این طرح با استفاده از چراغ‌های LED و با هدف افزایش ایمنی معابر و کاهش مصرف انرژی ادامه خواهد یافت.