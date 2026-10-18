پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز هفته تربیتبدنی؛ حدود هزار اصله نهال با مشارکت ورزشکاران؛ در پارک جنگلی چغاسبز ایلام غرس شد؛ حرکتی خودجوش که برای صیانت از عرصههای طبیعی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دومین پویش نهالکاری سال ۱۴۰۵ با شعار «با ورزش و درختکاری، برای طبیعتی سالم و جامعهای تندرست» همزمان با سراسر کشور در استان ایلام نیز برگزار شد.
این پویش با هدف گسترش مشارکتهای مردمی، بهرهگیری از ظرفیت ورزشکاران، جوانان و تشکلهای مردمی و کمک به احیا و توسعه پوشش گیاهی کشور اجرا میشود.
پیوند ورزش و درختکاری؛ فرصتی برای تقویت مسئولیت اجتماعی و ترویج پیام سلامت جامعه و پایداری محیطزیست، ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر دارند.
خانمحمدی، مدیرکل منابع طبیعی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در اجرای برنامههای نهالکاری گفت: انتخاب گونههای بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه، توجه به ظرفیت منابع آب و خاک و مراقبت و نگهداری از نهالهای کاشتهشده؛ از الزامات اجرای موفق این پویش است.