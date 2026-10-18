به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دومین پویش نهال‌کاری سال ۱۴۰۵ با شعار «با ورزش و درختکاری، برای طبیعتی سالم و جامعه‌ای تندرست» هم‌زمان با سراسر کشور در استان ایلام نیز برگزار شد.

این پویش با هدف گسترش مشارکت‌های مردمی، بهره‌گیری از ظرفیت ورزشکاران، جوانان و تشکل‌های مردمی و کمک به احیا و توسعه پوشش گیاهی کشور اجرا می‌شود.

پیوند ورزش و درختکاری؛ فرصتی برای تقویت مسئولیت اجتماعی و ترویج پیام سلامت جامعه و پایداری محیط‌زیست، ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر دارند.

خانمحمدی، مدیرکل منابع طبیعی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در اجرای برنامه‌های نهال‌کاری گفت: انتخاب گونه‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه، توجه به ظرفیت منابع آب و خاک و مراقبت و نگهداری از نهال‌های کاشته‌شده؛ از الزامات اجرای موفق این پویش است.