ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فلاورجان در بازرسی از یک واحد صنفی عطاری ۲ هزار و ۵۲۰ قرص غیرمجاز کشف و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: با آگاهی از فعالیت مجرمانه متصدی متخلف یک واحد صنفی عطاری در خصوص تهیه و توزیع داروی غیرمجاز مخدر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی این واحد صنفی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این واحد صنفی ۵۰۰ سی سی شربت و ۲ هزار و ۵۲۰ قرص غیرمجاز را کشف کنند.

وی با اشاره به این که در این عملیات یک متهم شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست، در صورت اطلاع از هرگونه اقدام غیرقانونی و مجرمانه در زمینه تهیه و توزیع موادمخدر و دارو‌های غیرمجاز بلافاصله موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.