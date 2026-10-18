یک افسر سابق اطلاعاتی آمریکا گفته، پیروزی در جنگ با ایران ناممکن است و ترامپ باید از جنگ با ایران خارج شود، چون به پیروزی دست پیدا نخواهد کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در یکشنبه ۲۶ مهر به این شرح است:

هم‌میهنان عزیز سلام؛ در ابتدای مقدمهء تحلیلی امشب خبر ۲۱ «درخشش جوانان کشورمون- اهتزاز پرچم شوق انگیزِ ایران و طنین انداز شدنِ سرود ملیِ جمهوری اسلامی در میادینِ مختلف» رو به شما هم‌میهنانِ عزیز تبریک میگم از نشان طلای مسابقات اسکِیت برای اولین بار در تاریخ ایران تا کسب دو طلای کشتی آزاد مسابقات قهرمانیِ امید‌ها در خاک آمریکا، تبریک به شما که ۲۳۲ شبه در میادین و خیابون‌ها هستید و نگذاشتید پرچم پرافتخار کشورمون به زمین بیفته، مثل نیرو‌های مسلح که در مرز‌ها مشغول دفاع از میهنِ عزیزمون هستند.

حالا بشنوید از برتریِ ایران در میدان رزم از زبان «اسکات ریتر» که به قول شاعر: خوش ترآن باشد که سِرِ دلبران گفته آید در حدیث دیگران.این افسر سابق اطلاعاتیِ آمریکا گفته: پیروزی در جنگ با ایران ناممکنه - و ترامپ باید از جنگ با ایران خارج بشه، چون پیروز نمیشه. جو کنت مقام ارشد مستعفیِ دولت ترامپ هم دربارهء قدرت ایران گفته: ابتکار عملِ جنگ در دستان ایرانه و تاثیرش در پمپ بنزین‌های آمریکا دیده میشه. گفتیم پمپ بنزین بذارید از پروفسور جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا هم بگم که گفته: «اگه خیلی خیلی احمق باشی، میشی ترامپ و به ایران تجاوزِ نظامی میکنی، چون باید دست و پا بزنی برای کاهش قیمت نفتِ ۱۱۰ دلاری تا مردم امریکا فقیر‌تر نشن. چیزی که به قول استیو هانکه؛ ۸۵ درصدِ رای دهندگانِ امریکایی نگرانش هستند.

این اقتصاددان دانشگاه جان هاپکینز میگه: قدرت خرید و توان تأمین هزینه‌های زندگی، پاشنهء آشیل ترامپه. ترامپی که برای فرار از این مخمصه- برای اروپا نسخه می‌پیچه و بگفتهء نیویورک تایمز پیشنهاد داده: اروپا؛ خریدِ گاز از روسیه رو به عنوان بخشی از توافقِ صلحِ اوکراین از سر بگیره، نسخه‌ای که به نظر کمی دیر تجویز شده. چون کشور‌های اروپایی- دومینو وار گرفتار طوفان خشم مردمِ شون علیه شرایط بد زندگی شدن. از فرانسه و ایتالیا و بلژیک گرفته تا پرتغال و آلمان و آلبانی.

روزنامهء اتریشیِ «استاندارد» هم اذعان کرده: آتش خشم جوانان اروپایی نشونه آشکاری از فروپاشیِ تدریجیِ نظام سرمایه داریِ غربیه که دهه‌ها با شعار‌های توخالیِ دموکراسی و پیشرفت نسل جوون و به بن‌بست کشونده در واقع؛ کشور‌های اروپایی پا سوزِ جنگ طلبی امریکا شدن و حالا؛ داران تاوان پس می‌دن؛ و همونطور که «رودولف دِبورد»، استاد اقتصاد فرانسوی گفته: این کشور؛ امروز نمادِ تمامِ ناکارآمدی‌ها وُ درد‌های قارهء اروپاست، درد‌هایی که- با وضع این روز‌های تنگه هرمز و بحران انرژی شدیدتر هم می‌شه. همونطور که رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو دربارهء وضع فعلیِ جنگ پیش بینی کرده و گفته: اگه این وضع تثبیت بشه و ایران کنترل تنگه هرمز و حفظ کنه، پیامد‌های اون- مثل مجموعه‌ای از دایره‌های متحدالمرکز گسترش پیدا می‌کنه؛ تا جاییکه ایران به چهارمین مرکز قدرت در جهان تبدیل میشه وُ این یک تحولِ شگفت انگیزه. تحول شگفت انگیزی که ایران- به دنیا ثابت کرده: اگه قراره امنیت نباشه- برای هیچکس نیست، پس همونطور که وزیر امورخارجه به کشور‌های منطقه گفته: انتخاب ساده ست، یا امنیت رو با هم می‌سازیم یا ناامنی را با هم تحمل خواهیم کرد.

نویسنده: طیبه سادات حسینی