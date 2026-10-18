استاندار قم: با تلاش شبانه روزی مسئولان و پیمانکار طرح، دهه فجر سال آینده شاهد نخستین پرواز در فرودگاه بین المللی قم باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،عملیات اجرایی فرودگاه بین‌المللی قم که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود و به‌دلیل مشکلات حقوقی حدود ۱۲ سال با وقفه مواجه شد، پس از تعیین تکلیف، با اجرای عملیات آسفالت باند و احداث برج مراقبت در حال پیشرفت است.

مدیر فرودگاه بین‌المللی قم، با اشاره به روند اجرای این طرح زیرساختی گفت: پس از رفع موانع حقوقی و تعیین تکلیف طرح، عملیات اجرایی فرودگاه از سر گرفته شده و بخش‌های مختلف آن در حال اجراست.

علیرضا ماندی، با اشاره به پیشرفت عملیات ساخت باند فرودگاه افزود: زیرسازی باند با عرض ۶۰ متر آماده شده و عملیات آسفالت‌ریزی آن در حال انجام است؛ باندی که برای پذیرش هواپیما‌های پهن‌پیکر طراحی شده است.

مدیر فرودگاه بین‌المللی قم همچنین از اجرای عملیات فنی احداث برج مراقبت خبر داد و گفت: شمع‌های ویژه این سازه با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های روز در حال اجراست.

ماندی با اشاره به اهمیت تکمیل این طرح برای استان قم افزود: بهره‌برداری از فرودگاه بین‌المللی قم می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی استان کمک کند و زمینه گسترش ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری را فراهم آورد.

فرودگاه بین‌المللی قم از طرح‌های مهم زیرساختی استان است که به عنوان تنها فرودگاه کشور است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در محدوده سه راه هوایی، ریلی و جاده‌ای کشور قرار دارد که تکمیل آن، به توسعه حمل و نقل بار در کشور بسیار کمک می‌کند.