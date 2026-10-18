پخش زنده
امروز: -
استاندار قم: با تلاش شبانه روزی مسئولان و پیمانکار طرح، دهه فجر سال آینده شاهد نخستین پرواز در فرودگاه بین المللی قم باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،عملیات اجرایی فرودگاه بینالمللی قم که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود و بهدلیل مشکلات حقوقی حدود ۱۲ سال با وقفه مواجه شد، پس از تعیین تکلیف، با اجرای عملیات آسفالت باند و احداث برج مراقبت در حال پیشرفت است.
مدیر فرودگاه بینالمللی قم، با اشاره به روند اجرای این طرح زیرساختی گفت: پس از رفع موانع حقوقی و تعیین تکلیف طرح، عملیات اجرایی فرودگاه از سر گرفته شده و بخشهای مختلف آن در حال اجراست.
علیرضا ماندی، با اشاره به پیشرفت عملیات ساخت باند فرودگاه افزود: زیرسازی باند با عرض ۶۰ متر آماده شده و عملیات آسفالتریزی آن در حال انجام است؛ باندی که برای پذیرش هواپیماهای پهنپیکر طراحی شده است.
مدیر فرودگاه بینالمللی قم همچنین از اجرای عملیات فنی احداث برج مراقبت خبر داد و گفت: شمعهای ویژه این سازه با استفاده از روشها و فناوریهای روز در حال اجراست.
ماندی با اشاره به اهمیت تکمیل این طرح برای استان قم افزود: بهرهبرداری از فرودگاه بینالمللی قم میتواند به توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی استان کمک کند و زمینه گسترش ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری را فراهم آورد.